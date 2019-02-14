كيربر تبلغ نصف نهائي قطر توتال المفتوحة للتنس بعد معاناة

2019/02/14 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: سامر الرجّالمتابعة: مازن الريسفازت كيربر المصنفة الثالثة على البطولة بصعوبة بالغة على منافستها التشيكية باربورا ستريكوفا بمجموعتين لواحدة 1-6 و6-2 و7-6 (7-4) في ربع نهائي بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس.وأنهت كيربر المباراة بعد عناء شديد وخاصة في المجموعة الثالثة، إذ احتاجت لقرابة ساعتين و10 دقائق لتضمن لنفسها مكاناً في المربع الذهبي، للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتها بالبطولة.وسيطرت ستريكوفا بالمطلق على المجموعة الأولى وحسمتها 6-1 خلال نصف ساعة فقط بعدما كسرت إرسال كيربر مرتين، لكن الأخيرة انتفضت في المجموعة الثانية خلال 32 دقيقة وكسبتها 6-2.

وظهر أفضل أداء من اللاعبتين في المجموعة الثالثة عقب تنافس شديد على حسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي فخسرت كل واحدة إرسالها مرتين وتعادلت الكفة 5-5 علماً أنّ كيربر أضاعت فرصة وحيدة لحسم المباراة عندما كانت متقدمة 5-4.وتميّزت ستريكوفا بتوقيتها الجيد للصعود على الشبكة والذي قابلته كيربر بهدوء شديد، لتصل المجموعة الفاصلة للتعادل 6-6 قبل أن تحسمها كيربر بالشوط الفاصل خلال ساعة و8 دقائق.وقالت كيربر في مؤتمر صحفي عقب المباراة:" في المجموعة الأولى ارتكبت الكثير من الأخطاء، لم يكن أي شيء مثلما أردت، هي لعبت بشكل جيد أيضاً". وأضافت: "في المجموعة الثانية حاولت العودة للعب نقطة بنقطة وأن أقلل من أخطائي، في الثالثة رأينا صعوداً وهبوطاً في الأداء، لكنني جداً سعيدة للفوز في النهاية".وتابعت: "لقد كانت مباراة متقاربة جداً، أعتقد نقطة، نقطتان حسمتا المباراة".

وكانت كيربر صاحبة الكلمة الأعلى في مواجهاتها مع ستريكوفا بالفوز عليها سبع مرات من قبل مقابل الخسارة مرة وحيدة.وستلتقي كيربر في نصف النهائي مع الفائزة من مباراة الهولندية بيرتنز (المصنفة الخامسة على الدورة) والبلجيكية ميرتنز.

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