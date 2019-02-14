المثنى تعتزم بناء 30 مدرسة في عموم المحافظة

2019/02/14 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت مديرية تخطيط المثنى أكثر من (23) مليار دينار لبناء المدارس في عموم مناطق المحافظة.

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