صراع مشتعل لم يُحسم بعد - المنافسة بالدرجة الثانية بالدوريات الأوروبية الكبرى

2019/02/14 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر لا يقتصر الصراع على الدوريات الكبرى فقط، بل يمتد أيضًا للدرجات الأدنى منها، على أمل حجز مقعد وسط أضواء الكبار.الدوري الإيطالي الدرجة الثانية وكذلك الإسباني، والدرجة الأولى الإنجليزية، تصل إلى المرحلة قبل الأخيرة وبداية الثلث الأخير من الموسم.

نستعرض معكم شكل الصراع في الدرجات الأدنى بالدوريات الثلاثة الكبرى، وطريقة التأهل ومن الأقرب لحجز مقعده وسط الكبار الموسم المقبل.

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✋ pic.twitter.com/vMz1mhr2y7— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019الدوري الإيطالي الدرجة الثانيةمرت 22 جولة من المسابقة التي شهدت شداً وجذباً مطلع الموسم، هل نبدأ بـ22 فريقًا أمام 19، بعد إفلاس 3 أندية وهبوطهم للدرجة الرابعة، وسط مطالبات بالإلغاء.



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الموسم بدأ متأخراً لكنه وعد بمنافسة قوية ويواصل بشكل جيد، حيث يتبقى 14 جولة على نهاية الموسم دون النظر للمرحلة الإقصائية.

الجولة الـ23 تشهد مواجهة بين المتصدر ومنافسه، بيريشيا وباليرمو، حيث يتصدر الأول برصيد 42 نقطة مقابل 41 للفريق الصقلي، ويأتي من خلفهم بنيفنتتو وليتشي وبيسكارا.

يتأهل أول وثاني الترتيب للدوري الإيطالي بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المراكز من الثالث وحتى الثامن مرحلة إقصائية لتحديد صاحب بطاقة التأهل الثالثة.

الصراع ممتد ومفتوح حتى خاصة لفرق بيروجيا وكذلك سالرينتينا من أجل المنافسة على اللقب، وقد نجد مستقبلاً تبدل في المراكز الأول والثاني، خاصة مع المواجهات المباشرة في الجولات المقبلة.

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أنقضت 32 جولة من المسابقة الأطول في إنجلترا، ويظل الصراع مشتعلاً على 3 بطاقات للتأهل، حيث يتواصل سيناريو الكراسي الموسيقية بين الكبار وإن كانت المعالم بدأت تتضح شيئًا فشيئًا.

فالصدارة تترنح بشكل شبه دائم بين ليدز يونايتد ونورويتش سيتي جولة تلو الأخرى، بينما يبدأ صراع المرحلة الإقصائية في الانحسار بين عدد أقل من الفرق مع تربص من بعيد.

فالمراكز من الثالث للسادس، يفوز بطلها بالبطاقة الثالثة، في أغلى مباراة في العالم، من حيث القيمة المالية المصاحبة للفريق المتأهل، فيشتعل الصراع قبل 14 جولة على النهاية من 46، بين شيفيلد يونايتد، وست بروم، بريستول سيتي، ميدلسبروه.

بينما يأتي من الخلف ديربي كاونتي وكذلك برمنجهام سيتي ونوتنجهام فورست وأستون فيلا وهال سيتي، بفارق سهل تعويضه يصل إلى 6 نقاط مع المركز الخامس وحتى الـ12.

الدرجة الثانية الإسبانية15 جولة تتبقى على نهاية الدوري بعد انسحاب فريق ريوس ديبورتيو، فالصراع على المراكز الأول والثاني مشتعلاً بشكل كبير فالفارق بين الأول ألباسيتي وكذلك الخامس غرناطة 4 نقاط.

أوساسونا وديبورتيفو لاكورونيا ومالاجا، يتواجدون صراع مقاعد التأهل المباشر، بينما يأتي من بعيد بفارق 5 نقاط صراع المركز السادس والمؤهل للمرحلة الإقصائية على البطاقة الثالثة.

فيصبح الصراع مفتوحًا من السادس وحتى الثاني عشر على هذا المركز، لكن من المرجح مع المواجهات المقبلة أن يكون الصراع على أشده حال سقط أحد الكبار في مباراتين على الأقل لنجد الأمور مختلفة.





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