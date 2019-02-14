العثور على اطنان من الذهب وملايين الدولارات في احدى انفاق داعش

2019/02/14 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يزال مجهولا مصير أطنان من الذهب والثروة المالية التي كانت بحوزة داعش في قرية باغوز الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على الحدود السورية مع العراق، وهي آخر معقل لداعش في منطقة عمليات التحالف الدولي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المنطقة التي يتحصن فيها داعش بقادته وعناصره، يتواجد فيها نحو 40 طنا من الذهب.

كما يحوي الجيب، الذي لا يزال داعش يسيطر على أجزاء منه، على عشرات ملايين الدولارات، وفقا لمصادر المرصد.

ونقل المرصد السوري ، قائلا إن الذهب الموجود في المعقل الأخير لداعش جرى جمعه من كافة المناطق التي سيطر عليها داعش سابقا.انتهى ع.س

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