خبير طائرات يكشف مواصفات جديدة لدرون “الصياد” الثقيل

2019/02/14 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة “Air & Cosmos” مقالا بقلم خبير الطائرات، بيتر بوتوفسكي، الذي أتى بمواصفات محتملة جديدة لطائرة “إس-70” (الصياد) الروسية الضاربة من دون طيار.وقال

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