الانبار: العشرات من اُسر “داعش” تتبرأ من أبنائها أمام المحاكم المختصة

2019/02/14 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، اليوم الخميس، عن قيام أسر عصابات “داعش” الإجرامية بالبراءة من أبنائها المنتمين للتنظيم الإجرامي.وقال الحلبوسي

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