العراق يعرض على قطر إستثماراً زراعياً

2019/02/14 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عرض العراق على دولة قطر استثمار اراضي زراعية.

وذكر بيان لوزارة الزراعة بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} ان "وزير الزراعة صالح الحسني استقبل القائم بالإعمال لدولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة، لبحث أفاق التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في المجال النباتي والحيواني".وبحث الجانبان "التعاون الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتعزيز العلاقات العلمية والبحثية التي تربط البلدين الشقيقين لمختلف مجالات القطاع الزراعي من خلال الاستثمار والتعاون التقني، حيث تم التأكيد على أهمية القطاع الخاص والمستثمرين بتطوير النشاط الزراعي وتفعيل دورهم في خدمة هذا القطاع وإقامة المشاريع الزراعية وخصوصاً في المجال النباتي الحيواني".وأشاد وزير الزراعة "بتوسيع العلاقات المتبادلة في المجال المصرفي والاستثماري، وأن أرضنا ارض خصبة للاستثمار".من جانبه عبر القائم بالاعمال عن سروره باللقاء، وتأكيده على توسيع العلاقات وتبادل الخبرات وتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار وزيادة التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.انتهى

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