كورتوا: أتمنى أن يلعب هازارد لريال مدريد.. و لكن !

2019/02/14 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البلجيكي "تيبوا كورتوا" حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، أنه لا يعلم

القرار الذيّ سيتخذه مواطنه "إيدين هازارد" زميله السابق بتشيلسي

الإنجليزي، حول موقفه من الاستمرار في البلوز.

وارتبط "هازارد" مُنذ فترة طويلة بالانتقال للنادي الملكي، حيث أعرب

في أكثر من مناسبة عن رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها

صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سيكون أمرًا لطيفًا إذا أصبح هازارد

لاعبًا هنا، لكن لا يمكنني الحديث كثيرًا عن هذا الأمر".

وأضاف: "القرار في النهاية يعود له، ولريال مدريد إذا ما كانوا

يريدون التعاقد معه أم لا، لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث".

وواصل: "هازارد لاعب كبير وصديق لي، لذا إذا جاء إلى هنا، سيكون

الأمر مُمتعًا، لكن عليه أنّ يتخذ قراره".

وأنهى: "نحن لا نتحدث عن إمكانية انتقاله إلى هنا، نحن أحيانًا نضحك

على حقيقة أننا نود أنّ نلعب سويًا ولكن أنا لا أتدخل في قراره".

ويرفض "هازارد" والذي ينتهي عقده مع البلوز بنهاية الموسم المقبل،

تجديد بقاءه داخل قلعة "ستامفورد بريدج".

"هازارد" كان قد أعلن أنه اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله مع

تشيلسي، حيث كشف أنه سيكشف عن ذلك في التوقيت المُناسب

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