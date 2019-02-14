بالتفاصيل حفيدة صدام حسين تكشف خفايا واسرار ليلة خروج عائلتها من العراق اشياء جديدة

2019/02/14 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت قبل ايام حفيدة رئيس النظام السابق، صدام حسين، حرير حسين كامل، عن قصة خروجها بصحبة عائلتها من العراق بعد دخول القوات الاميركية إلى العراق عام 2003.ووصفت في حوار أجراه معها موقع سبوتنيك الروسي وتابعته اليوم الثامن قبل أيام، ليلة خروج عائلتها من العراق بأنها كانت ليلة متوحشة، مضيفة: “كنا …

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