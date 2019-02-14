مندوب روسيا: روسيا تسعى لاستبعاد اي خيار عسكري في فنزويلا

2019/02/14 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ترغب في استبعاد أي سيناريو عسكري في فنزويلا، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لطرح مشروع قرار خاص بها إن لزم.وقال نيبينزيا للصحفيين “نحن نريد استبعاد أي خيار عسكري في فنزويلا”.وتابع “سننظر ماذا سيحدث في مجلس الأمن خلال وقت قريب، لدينا […]

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