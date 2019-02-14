التعليم: بحوث التدريسيين في مجلات غير معتمدة لا تُحسب لأغراض الترقية

2019/02/14 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، كوادرها التدريسية الى الابتعاد عن نشر بحوثهم العلمية في دور النشر التي لا تعتمد الاليات العلمية الرصينة.وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير الدكتور غسان حميد في بيان تابعه “ناس” الخميس (11 شباط 2019) إن “دائرته اعدت إحصائيات ومعايير جديدة لاعتماد المجلات العالمية الرصينة في نشر […]

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