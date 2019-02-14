“واتساب” تجري تغييرات جذريه على تطبيقها

2019/02/14 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” سيطرح تحديثا مرتقبا على نظام تشغيل “أندرويد”، سيحدث تغييرات جذرية في قائمة “إعدادات” التطبيق.ونشر موقع “جادجيت 360” التقني المتخصص، تقريرا حول التحديث الجديد المرتقب لتطبيق “واتسآب”، والذي يعيد تصميم قائمة الإعدادات بصورة كبيرة جدا، ويضيف رموزا جديدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.وبات التحديث […]

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