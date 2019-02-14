2019/02/14 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقتل قائد مكافحة المتفجرات في شرطة محافظة صلاح الدين، الخميس، إثر تعرض موكبه لانفجار عبوة ناسفة.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين “نعمان الجبوري” في تصريح صحفي له إن “عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب العقيد “غالب الدوري” في منقطة جبال مكحول شمالي المحافظة، دون الإشارة إلى مقتل أو إصابة أفراد آخرين من مرافقيه، حسب مانقلته وكالة الاناضول.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من مقتل 8 من عناصر “سرايا السلام” التابعة للتيار الصدري المنضوية في الحشد الشعبي، جراء تفجير بسامراء في محافظة صلاح الدين.

ولم تعلن أي جهة تبنيها للهجوم على الفور، غير أن عناصر موالية لتنظيم داعش تبنت تفجيرات مماثلة في وقت سابق.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قائد مكافحة المتفجرات بمحافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل قائد مكافحة المتفجرات بمحافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).