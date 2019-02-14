تيريزا ماي تخسر تصويتا برلمانيا رمزيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

2019/02/14 | 22:02

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رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي - رويترز

خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا رمزيا في البرلمان على استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، مما يضعف موقفها التفاوضي مع التكتل لإدخال تغيرات على الاتفاق.

ورفض 303 نواب مقابل 258 نائبا طلبا لمعاودة تأييد خطة ماي الساعية لإدخال تعديلات على اتفاق الانسحاب.

وأكد متحدث باسم ماي أن رئيسة الوزراء ستواصل السعي لتعديل الاتفاق.



وقال المتحدث “الحكومة ستواصل السعي إلى هذا مع الاتحاد الأوروبي لضمان الخروج في الموعد المحدد يوم 29 مارس”.

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