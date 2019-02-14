بالصور.. افتتاخ مركز التقديم لمنح التأشيرة التركية في كركوك

2019/02/14 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكاعلنت ادارة محافظة كركوك، اليوم الخميس، عن افتتاخ مركز التقديم لمنح التأشيرة التركية.

واشار بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك راكان الجبوري تلقى “النور نيوز” نسخة منه الى ان المحافظ ” افتتح اليوم المبنى الجديد، لمنح التأشيرة لأهالي كركوك الراغبين بزيارة الجمهورية التركية”.

واضاف البيان ان الافتتاح حضره ايضا عددا من اعضاء مجلس المحافظة وقاده امنيون”.

وبحسب البيان ان محافظ كركوك “اكد على اهمية تعزيز التعاون والتفاهم والتنسيق بين العراق ودول العالم والتي من شانها ان تعود بالنفع على كركوك واثرها في جذب فرص للأستثمار والاعمار والتعاون الثقافي والعلمي وفق الأطر الدبلوماسية والرسمية”.

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