خطف 14 عاملا تونسياً من قبل جماعة ليبية في مدينة الزاوية

2019/02/14 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر اعلامية بان جماعة ليبية اقدمت عاملا خطف 14 عاملا تونسياً في مدينة الزاوية لمقاضاتهم بسجين ليبي في تونس .

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