فنزويلا تعلن عن تشكيل مجموعة دولية لحماية ميثاق الأمم المتحدة

2019/02/14 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الوزير الفنزويلي للصحفيين داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "قررنا التوحد من أجل تنسيق الأعمال بهدف حماية ميثاق الأمم المتحدة وحقوق جميع الدول الأعضاء".وأضاف الوزير: "خلال الأيام القادمة سنتخذ خطوات لإطلاع المجتمع الدولي على التهديدات التي تواجهها اليوم شعوبنا، وخاصة الجمهورية البوليفارية (فنزويلا)".وأكد أن فنزويلا سترد بشكل مناسب على أي عدوان خارجي، وستدافع عن كل شبر من أراضيها وعن مجالها الجوي والمياه الإقليمية.وألقى الوزير الفنزويلي كلمته واقفا إلى جانب ممثلي الدول المشاركة في هذا التجمع الجديد، وبينهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ونظيره السوري بشار الجعفري.وتضم المجموعة الجديدة 16 دولة، بينها روسيا والصين وإيران وسوريا ودول أخرى.

انتهى.ص.هـ.ح.

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