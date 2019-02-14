إصابة صبي برمانة يدوية على يد مجهولين في ديالى

2019/02/14 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، بمحافظة ديالى، اليوم الخميس، بان صبياً أصيب خلال هجوم لمجهولين استخدموا رمانة يدوية على منزل، شمال شرقي المحافظة.وقال مصدر، في

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