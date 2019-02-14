التعليم العالي تدعو الأكاديميين العراقيين اخذ دورهم الإيجابي عبر تعزيز ثقافة النشر العلمي الرصين

2019/02/14 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ اليوم الخميس؛ كوادرها التدريسية الى الابتعاد عن نشر بحوثهم العلمية في دور النشر التي لا تعتمد الاليات العلمية الرصينة.

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