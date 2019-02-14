تغييرات مفاجئة في التشكيلة الأساسية لتشيلسي أمام مالمو

2019/02/14 | 22:11

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي التشكيلة الأساسية

للبلوز لمواجهة فريق مالمو السويدي في ذهاب دور الـ32 بالدوري

الأوروبي.

وضمت التشكيلة الأساسية لتشيلسي وفقًا لموقع النادي الرسمي كلا

من:-حارس المرمى: كيبا.خط الدفاع: أزبيلكويتا ، كريستينسن ، ديفيد لويز ، إيمرسون.خط الوسط: جورجينيو ، كوفاسيتش ، باركلي ، ويليان ، بيدرو.خط الهجوم: جيرو.بينما جاء على مقاعد البدلاء كلا من: كاباييرو ، روديجر ، زاباكوستا

، كانتي ، هودسون أودوي ، هازارد ، هيجواين.

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