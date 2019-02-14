2019/02/14 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زارت مجموعة من شباب محافظة الانبار، اليوم الخميس، مدينة السليمانية باقليم كردستان من اجل تقديم الورود لمواطني المدينة بمناسبة عيد الحب.

وقال عمر عادل احد منظمي الحملة من محافظة الانبار في تصريح صحفي، ان "الهدف من زيارة السليمانية وتقديم ورود عيد الحب هو للتعبير عن الشكر والامتنان لسكان هذه المدينة على وقفتهم مع ابناء محافظة الانبار الذين نزحوا اليها عندما سيطرت عصابات داعش الارهابية على اجزاء واسعة من المحافظة".وبين ان "عيد الحب كان فرصة لاستغلالها ورد جزء بسيط من هذا الجميل المقدم من اهالي اقليم كردستان".وأضاف عادل ان "المبادرة لاقت ترحيبا واستقبالا واسعا من اهالي السليمانية، معبرين عن فرحتهم بهذه المبادرة، مؤكدين ان ما قاموا به تجاه اخوانهم من اهالي الانبار هو شيء بسيط وواجب عليهم في تلك الظروف".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. شباب من الأنبار يهدون "ورود الوفاء" لأهالي السليمانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. شباب من الأنبار يهدون "ورود الوفاء" لأهالي السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).