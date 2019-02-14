2019/02/14 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار، نعيم الكعود، الخميس، أن لجنته لا تملك احصائية بشأن الاعداد الكاملة للقوات الامريكية في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمنية الانبار: لا نملك أحصائية بأعداد القوات الاميركية بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمنية الانبار: لا نملك أحصائية بأعداد القوات الاميركية بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).