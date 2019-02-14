مجلسها: الداعون لإنشاء إقليم نينوى يريدون إعادة المحافظة للمربع الأول

2019/02/14 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت عضو مجلس محافظة نينوى، هيام الهام، الخميس، الذين يدعون إلى انشاء اقليم نينوى، يريدون إعادة المحافظة إلى المربع الأول ماقبل دخول تنظيم داعش الإرهابي.

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