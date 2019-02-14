2019/02/14 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مكتب مفوضية الانتخابات في ميسان، الخميس، مع قيادة شرطة المحافظة ممارسة افتراضية حول نشوب الحرائق و كيفية مكافحتها والحفاظ على المخازن و المواد ذات الأهمية العالية فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات ميسان تنظم ممارسة حول كيفية إنقاذ موادها في المخازن من الحرائق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات ميسان تنظم ممارسة حول كيفية إنقاذ موادها في المخازن من الحرائق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).