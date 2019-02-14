الطيران الهندي يعاود رحلاته الجوية للمطارات العراقية بعد انقطاع دام 29 سنة

2019/02/14 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف اعلنت سلطة الطيران المدني، الخميس، معاودة الطيران الهندي رحلاته الى المطارات العراقية بعد انقطاع دام 29 سنة.وأكدت في بيان تلقته / المعلومة/، ان “الناقل الوطني الهندي استأنف اليوم أولى رحلاته الجوية حيث هبطت أولى الرحلات في مطار النجف الأشرف الدولي في تمام الساعة الرابعة عصراً”.واضافت انه “لأول مرة ومنذ عام 1990 […]

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