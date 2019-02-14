صوّروا شوارع محافظتهم في عيد الحب: متطوعون يطلقون مبادرة “ديالى مو بس برتقال”!

2019/02/14 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اطلق فريق شرق العراق، الخميس، حملة مجتمعية في محافظة ديالى، باسم (ديالى مو بس برتقال).وحصل موقع “ناس”، اليوم (1 شباط 2019)، على صور اظهرت قيام المجموعة بتوزيع الورد على اهالي المحافظة، بمناسبة يوم عيد الحب.وتأتي هذه المبادرة تأكيداً منهم بأن اهالي ديالى يسودهم الحب والمحبة والألفة بين مكوناتها المختلفة.

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