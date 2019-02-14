2019/02/14 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكتست شوراع في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار بالبالونات الحمراء والدببة إحتفالاً بـ”عيد الحب”.وجالت عدسة “ناس”، اليوم (14 شباط 2019)، في شارع المستودع في وسط الرمادي وشارع ١٧ تموز، لتصوير مظاهر الاحتفال في شوراع المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. هكذا احتفلت الرمادي بعيد الحب) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. هكذا احتفلت الرمادي بعيد الحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).