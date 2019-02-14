أتلاف 2 طن من الفطر وإحالة شاحنة محملة بالبيض للقضاء في منفذ الشيب

2019/02/14 | 22:24

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بغداد اليوم- ميسان

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، (14 شباط 2019)، أتلاف حمولة (2 طن) من مادة الفطر" الممنوع استيرا...





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