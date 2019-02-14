2019/02/14 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادناقش وزير الشباب والرياضة احمد الرياض، اليوم الخميس، خلال استقباله وفد نادي الصمود الرياضي، الواقع الرياضي والشبابي في محافظة الانبار.

ونقل بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه عن رياض قوله ان “اختيار مدير مديرية شباب ورياضة الانبار من صلاحيات مجلس المحافظة لان الصلاحيات تحولت لهم وفق القانون” مشيرا الى “ضرورة تفعيل المنتديات التابعة للوزارة ومراكز الموهبة الرياضة في المحافظة بمختلف الالعاب والنشاطات الشبابية الثقافية والعلمية”.

واضاف وزير الشباب والرياضة، ان “المنح المالية ستمنح وفق نقاط وضوابط وضعت لها” داعيا جميع الاتحادات الى ان “تقف مع شرعية الدولة”.

من جانبه قدم الوفد، شكره لوزير الشباب والرياضة لمساندته والوقف الى جانبهم في تطوير الرياضة في محافظة الانبار، متمنين له الموفقية والنجاح في عمله.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

13

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب: اختيار مدير مديرية للشباب والرياضة من صلاحيات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب: اختيار مدير مديرية للشباب والرياضة من صلاحيات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).