الحلبوسي يعزي بقتلى سرايا السلام

2019/02/14 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بتعازيه الى عوائل ذوي الشهداء في سرايا السلام.

وقال بيان لمكتب الحلبوسي تلقى “النور نيوز” نسخة منه “نتقدم بأحرِّ التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء من عوائلهم أبناء العراق في سرايا السلام، الذين تعرضوا لتفجير إرهابي في قاطع عمليات سامراء”.

واضاف “سائلين المولى القدير عزَّ وجلَّ أن يتقبل شهداءنا الأبرار برحمته، ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان”.

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