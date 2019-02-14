2019/02/14 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز في بيان الخميس وقف إنتاج طائرات “إيه380” وتوقف تسليمها في 2021، وذلك بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات العملاقة.من جهة أخرى، قالت المجموعة في بيان أنها حققت اهدافها للعام 2018 بتسجيلها زيادة بنسبة 29 بالمئة في الأرباح الصافية التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيرباص توقف إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيرباص توقف إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).