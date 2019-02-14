2019/02/14 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مصدر امني يكشف تفاصيل العثور على عائله متفحمه داخل منزلهما جنوبي بغداد

14/02/2019 22:24:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

كشف مصدر امني، الخميس، تفاصيل العثور على جثث امراة وثلاثة من اطفالها متفحمة جنوبي بغداد، مشيراً الى أن خبير الادلة الجنائية لاحظ اثار ذبح وطعنات سكين على الجثث.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إنه "بعد ورد اخبار بوجود حادث حريق ضمن منطقة الدورة المهدية الثانية بالقرب من الجسر وفور وصول الدفاع المدني الذي بدوره قام باخماد الحريق تم العثور على جثامين متفحمة لامراة وثلاثة اطفال داخل احدى غرف المنزل".

وأضاف المصدر ، أنه "بعد فحص الجثث من قبل خبير الادلة الجنائية لوحظ على الامراة اثار ذبح والاطفال اثار طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم"، موضحاً أنه "تم مراجعة كاميرات المراقبة حيث تبين دخول اشخاص مسلحين الى المنزل والحريق تم بفعل فاعل بعد وضع مادة النفط داخل المنزل واحراقه بالكامل".

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