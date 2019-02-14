محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لأول مرة بـ3 جلسات

2019/02/14 | 22:32

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مباشر: انخفضت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، تزامناً مع إعلان بيانات اقتصادية بالولايات المتحدةـ

وقلص المعدن الأصفر خسائره بعد تحول الدولار الأمريكي للهبوط خلال تعاملات اليوم على خلفية بيانات اقتصادية سلبية.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ سبتمبر 2009، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي.





في حين واصلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة هبوطها للشهر الثاني على التوالي، كما تراجعت مخزونات الأعمال الأمريكية خلال نوفمبر.





وفي سياق منفصل، ذكر تقرير صحفي أنه لا يزال هناك تباعد في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.1% إلى 1313.90 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1304.70 دولار خلال التعاملات.





بحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتس، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4% عند 1310.91 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% ليصل إلى مستوى 97.032.





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