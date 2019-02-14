2019/02/14 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: رفض البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء تريزا ماي لإعادة التفاوض بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تهدف إلى كسب دعم البرلمان لخطتها لضمان إجراء تغييرات على صفقة البريكست التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي، والتي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بتجنب الخروج الصعب أو بدون اتفاق من الكتلة.





وصوت مجلس العموم بـ303 إلى 258 صوتاً ضد اقتراح يؤيد خطة ماي لحل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





ويعتبر هذا التصويت غير ملزم للحكومة، لكنه كان محاولة من رئيسة الوزراء البريطانية لطلب المزيد من الوقت لتأمين تنازلات من الاتحاد الأوروبي.





ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس لكن البرلمان رفض بأغلبية ساحقة شروط البريكست التي تفاوضت عليها ماي في تصويت الشهر الماضي.





وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أنه من المقرر إن يتم إجراء تصويت البرلمان البريطاني مجدداً على صفقة البريكست في 27 فبراير الجاري.





وبحلول الساعة 6:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.2799 دولار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي لإعادة التفاوض بشأن البريكست) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي لإعادة التفاوض بشأن البريكست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).