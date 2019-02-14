بالصورة بعد ساعة نصيف حذاء الحلبوسي يشعل مواقع التواصل هذا هو سعره

2019/02/14 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحذاء رئيس البرلمان في البلاد، محمد الحلبوسي، وتساوي قيمته 950 دولاراً أميركياً، في وقت تقول فيه السلطات العراقية إنها بصدد شن حملة على الفساد.حيث انتشر غضب العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، في العراق، بالحديث عن الحذاء الذي ظهر …

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