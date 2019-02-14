أتلتيكو مدريد يجدد عقد مدربه

2019/02/14 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني جدد عقده مع حتى 2022.ويتولى سيميوني تدريب أتلتيكو منذ العام 2011، في تجربة حوّل خلالها الفريق تدريجياً إلى أحد أبرز المنافسين على المستويين المحلي والقاري.وقاد الأرجنتيني البالغ من العمر 48 عاماً فريقه إلى لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي، ونهائي دوري الأبطال مرتين (2014 و2016)، علماً أنه بلغ الدور ثمن النهائي لنسخة هذا الموسم حيث سيلاقي يوفنتوس الإيطالي، كما جعل من أتلتيكو القطب الثاني للعاصمة الإسبانية، والفريق الوحيد الذي كسر هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على الدوري الإسباني في الأعوام الـ14 الأخيرة، بانتزاعه لقب الليغا لموسم 2013-2014.وقال سيميوني في بيان للنادي: "المستقبل الذي ينتظرنا حتى 2022 مشجع جداً، لكنه سيكون أيضاً مليئاً بالتحديات"، مضيفاً: "قررت تجديد عقدي مجدداً مع أتلتيكو مدريد لأن آمالي كبيرة بالمستقبل".وأشاد سيميوني بلاعبيه الذين "يبذلون جهداً كبيراً، ويركزون على نيل الأفضل.أرى حماساً.أرى شباباً.كل هذا يجعلنا ننمو معاً كفريق، وأدرك أنه في حال بقيت الأساسات صلبة كما كانت عليه حتى الآن، سنستمر بالطريقة نفسها".ويحتل أتلتيكو المركز الثالث في ترتيب الليغا هذا الموسم بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الثاني، علماً أنه تراجع إلى هذا المركز قبل أيام بعد خسارته "ديربي" العاصمة ضد الريال (1-3) في المرحلة الثالثة والعشرين.ويحل أتلتيكو ضيفاً على رايو فايكانو، السبت القادم، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليغا".

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