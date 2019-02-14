استرجاع اكثر من (١٠) مليار دينار الى صندوق الإقراض

2019/02/14 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

قالت مسؤولة الحسابات في دائرة التشغيل والقروض في النجف الاشرف اليوم الخميس, الست عهود رسول عبد الهادي " بأن دائرتنا قد

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