2019/02/14 | 22:41

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قيادي تركماني: أمريكا تريد إعادة قواعدها في الإقليم والبيشمركة الى كركوك

تأریخ التحریر: : 2019/2/14 22:32

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