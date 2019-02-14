2019/02/14 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد مهاجم الميناء محمد شوكان عدم مشاركته مع فريقه امام الشرطة في المباراة القادمة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الممتاز لمرحلته الاولى، المباراة التي ستجع الفريقين بعد غد السبت، على ملعب الشعب الدولي.

وقال شوكان في تصريح صحفي ان ادارة الشرطة وضعت فقرة في كتاب الاستغناء لا تتيح لي اللعب امام فريقها في مباراتي الذهاب والاياب، ضمن مباريات الدوري.وبين ان "فريقنا مكتمل الصفوف واجواء الفريق تدعوا للتفائل، رغم اننا سنقابل الشرطة الذي يعد واحد من افضل فرق الدوري ان لم يكن أفضلها".يشار الى ان اللاعب محمد شوكان انتقل في فترة الانتقالات الشتوية للميناء قادما من الشرطة، وقد سبق لادارة الشرطة ان اشترطت على اللاعب عدم اللعب امام فريقها في مباراتي الدوري مقابل الحصول على الاستغناء، وهذا ما وافق عليه شوكان، بالتالي لن يكون حاضرا بشكل رسمي في مباراة بعد غد السبت.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء يخسر خدمات نجمه أمام الشرطة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميناء يخسر خدمات نجمه أمام الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).