المنافذ : أتلاف 2 طن من مادة الفطر واحالة شاحنة للقضاء محملة بالبيض في الشيب

2019/02/14 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان لإعلام هيأة المنافذ الحدودية اليوم" انه تم كذلك احالة عجلة محملة بمادة الجبس وبعد اكمال المعاملة الكمركية وبالتعاون مع شرطة الكمارك والتفتيش للعجلة تبين انها محملة بمادة بيض المائدة تقدر بـ "600 كارتون" في منفذ الشيب الحدودي".وتابع"حيث قامت اللجنة المشكلة بمصادرة الشحنة و أتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ للتعليمات والضوابط النافذة".





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