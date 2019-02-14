الأردن يوافق على توسيع مجلس أوقاف القدس

2019/02/14 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ عربي ودولي وافق مجلس الوزراء الأردني على إعادة تشكيل مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، بتركيبة موسعة، وزاد عدد الأعضاء من 11 إلى 18 عضوا.وقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، في بيان له، إن “ذلك يأتي استنادا لتوجيهات صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية الملك عبد الله الثاني ابن […]

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