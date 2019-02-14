بشير حداد ينعى إستشهاد كوكبة من أبناء العراق في سرايا السلام

2019/02/14 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قدَّم نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.



بشير حداد أحر التعازي والمواساة إلى عوائل وذوي الشهداء من أبناء العراق في سرايا السلام، وأدان سيادته وبشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم قواطع العمليات في سامراء، مطالباً القيادات الأمنية والعسكرية بمراجعة جادة للملف الأمني في عموم العراق.داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد كل شهداء العراق برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم عوائل الشهداء والشعب العراقي الصبر والسلوان.إِنَّا لِله وإِنَّا إليهِ راجِعُون…

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