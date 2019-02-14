متنبئ جوي:أمطار رعدية قادمة للعراق وتحذير من غزارتها

2019/02/14 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير التوقعات الجوية الى ان طقس يوم غد الجمعة سيشهد أمطاراً غزيرة.وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في منشور له على صفحته في الفيسبوك ان “منخفضاً جوياً يؤثر على البلاد ينتهي مساء الجمعة”.وبين ان طقس الغد في “المنطقة الجنوبية سيشهد زخات مطر رعدية، أحياناً متفرقة تشمل مناطق وأخرى لا تشملها ولفترات قصيرة نهاراً”.وأضاف أما “في المنطقة الوسطى فتشهد زخات مطر رعدية أحياناً متفرقة تشمل مناطق وأخرى لا تشملها ولفترات قصيرة في صباح الجمعة”.وتوقع العلي ان يكون طقس الغد في “المنطقة الشمالية ممطراً بدرجة متوسطة إلى غزيرة وعلى فترات وستشتد على المناطق الشمالية الشرقية من البلاد”.

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