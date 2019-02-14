ميركاتو: البطولات الأوروبية الكبرى أنفقت 642 مليون دولار

2019/02/14 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشار الاتحاد الى أن مجموع ما أنفقته هذه الأندية (في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنكلترا وإسبانيا)، يمثل ما نسبته 59,1 بالمئة من مجموع الانفاق عالميا على الانتقالات (1,09 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني/يناير 2019 و31 منه.ومقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي، زاد الانفاق بنسبة 6,4 بالمئة.وأشار الفيفا الى أنه استنادا الى قاعدة بيانات الانتقالات، كانت إنكلترا الأكثر إنفاقا في الفترة الشتوية الأخيرة مع 178,2 مليون دولار، موضحا أن المبلغ يمثل تراجعا نسبته 65 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.وحلت إيطاليا ثانية من حيث الانفاق (144,6 مليون دولار وبزيادة قدرها 459 بالمئة عن العام الماضي)، تليها ألمانيا (112,5 مليون دولار وبزيادة 56,7 بالمئة)، فإسبانيا (112 مليون دولار بتراجع 70,1 بالمئة)، وأخيرا فرنسا مع 95،4 مليون دولار بزيادة 104,6 بالمئة.وأوضح الفيفا أن 162 اتحادا (من أصل 211 منضوية فيه) فتحت باب الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير.

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