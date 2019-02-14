أسهم أوروبا تهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر بعد بيانات أمريكية

2019/02/14 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، حيث تعززت الأسواق العالمية بحالة التفاؤل حيال محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وأظهرت البيانات أن توقعات نمو أرباح الشركات الأوروبية لم تعد تتراجع للربع الرابع بعد تعديلات عميقة بالخفض.

وفي الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % في حين زاد المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 0.6 % وارتفع كاك 40 في بورصة باريس 0.4 %.

وأوقدت موجة جديدة من نتائج الشركات شرارة تحركات سعرية قوية صعودا وهبوطا.

وتراجع سهم بنك ايه.بي.ان أمرو الهولندي، الذي يعاني من خفض قيمة قروض، 6.3 % بعد أن جاء صافي ربح الربع الأخير من 2018 دون توقعات المحللين بكثير.

في المقابل قفز سهم أكزو نوبل الهولندية للطلاء 3.9 % بعد نتائج فاقت التوقعات بقليل.

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