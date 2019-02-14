بدافع “النهوة” العشائرية: مهاجمة منزل فتاة بقنبلة يدوية!

2019/02/14 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – بغداد أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، بأن منزلاً تعرض لهجوم من قبل أقاربها برمانة يدوية بسبب إمرأة.وذكر المصدر لـ”ناس”، اليوم (14 شباط 2019)، أن “إمرأة تمت خطوبتها في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، قبل ان يعترض احد اقاربها وفرض عليها لما يعرف بالنهوة”.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، […]

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