هيئة المنافذ: إتلاف طنّين من مادة الفطر وإحالة شاحنة بيض للقضاء بمنفذ الشيب

2019/02/14 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أتلفت هيئة المنافذ الحدوية ،اليوم، وبأشراف لجنة مُشكّلة من الكمرك المدني والعسكري والزراعة والامن الوطني والبحث والتحري مع الصحة حمولة 2 طن من مادة الفطر الممنوع استيراده كانت مخبأة مع مادة الليمون.وقال بيان الهيئة تلقى “ناس” نسخة منه، الخميس (14 شباط 2019) أنه “تم أيضا احالة عجلة محملة بمادة الجبس وبعد […]

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