ارتفاع حصيلة ضحايا سرايا السلام إلى 10 من 3 محافظات

2019/02/14 | 22:55

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الخميس، بان حصيلة انفجار عبوة ناسفة في مدينة سامراء جنوبي صلاح الدين ار...





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