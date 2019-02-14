تركيا تفجر12 كهفا طبيعيا في حملة عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني

2019/02/14 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدمت القوات العسكرية التركية على تفجير 12 كهفا طبيعيا في منطقة شرناخ في اطار عملية ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني التركي.

ووفقا للاناضول فان الجيش التركي وفي اطار عملية ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الـPKK في قضاء ايديل التابعة لمحافظة شرناخ قامت بتفجير كهفا طبيعيا كان المقاتلون الكورد يتخذونها مقرات ومخازن لهم.

واشارت المعلومات الى ان الجيش التركي صادرت كمية كبيرة من المؤن والمستلزمات اليومية.

واوضحت ان الفرق التابعة للجندرمة والقوات الخاصة نفذت عملية ضد العمال الكوردستاني في قرى ساريكوي واويالي وقامت بعملية مداهمة وتفتيش لـ35 كهفا طبيعيا وصادرت كمية كبيرة من المستلزمات والمؤن ومن ثم قامت بتدمير من تلك الكهوف الطبيعية.

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