الأنبار .. التغيير تكشف عن فساد وابتزاز للمواطنين في أروقة تقاعد المحافظة – تقرير

2019/02/14 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملفات فساد كبيرة في دائرة تقاعد محافظة الانبار، كشفتها قناة التغيير للعلن، فمنع على اثرها مراسل القناة من دخول الدائرة، وكشف المزيد من الحقائق التي سلطت الضوء على السماسرة المتعاونين مع الموظفين والذين لا وضيفة لهم الا ابتزاز المواطن الذي يقف عاجزا لا حول له ولا قوة .

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